Atacante azul no es considerado por Gustavo Álvarez y tendría que buscar nuevos rumbos en este 2024.

Un mal primer semestre tuvo el atacante de Universidad de Chile, Nicolás Guerra, quien es candidato firme a dejar el club para la segunda rueda del Campeonato Nacional de Primera División.

En esa línea, se puede venir la lista negra de parte del técnico Gustavo Álvarez, donde le avisará a los jugadores con los que no tiene contemplado contar con sus servicios para la segunda mitad del 2024 y en ese sentido, tendrían que buscar club.

Y en las últimas horas ya se habla que Santiago Wanderers con Jaime García como entrenador, quien lo dirigió en Ñublense durante dos temporadas y por cierto, los mismos chillanejos quienes buscarían a un atacante, son las opciones que se barajan.

Históricos aconsejan a Nico Guerra

BOLAVIP CHILE tuvo la oportunidad de conversar con algunos históricos de la U. Uno de ellos fue Héctor Pinto, quien aconsejó al Kun y al propio club, que le busquen otra opción por el instante.

“Yo ya lo mandaría a préstamo. No va a jugar y no ha andado bien las veces que lo han puesto. Que él busque otros horizontes y que el club le busque otros horizontes”, afirmó el ex DT campeón en 2004.

Por su parte, uno que conoce el puesto es Cristián Olguín. El recordado Cepillín reconoce en Guerra buenas cualidades, pero que lastimosamente no ha podido en la U mostrarlas en plenitud y de seguro, en otro equipo sí lo podrá hacer.

“Es una lástima. Un chico que tiene muchas condiciones que fue goleador y que lamentablemente no pudo hacer goles. Sería bueno, porque de repente mandarlo a préstamo a otro equipo donde pueda jugar, sumar minutos y después volver a la U, donde puede regresar con otro ánimo”, concluyó Olguín.

Históricos aconsejan a Guerra a buscar un préstamo (Photosport)

¿Cuáles son los números del Nico Guerra en este 2024?

En el presente Campeonato, Nicolás Guerra ha disputado 144 partidos, graficados en seis partidos de los cuales en uno fue titular. Ha anotado un gol y ha recibido dos cartulinas amarillas. En tres partidos no fue citado y en uno fue convocado, pero no ingresó al banco.