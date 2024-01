Ex jugador de Universidad de Chile es el nuevo técnico de la categoría sub 18 de la U

El fútbol formativo de Universidad de Chile continúa con sus cambios luego de la salida de Sebastián Miranda quien ahora volvió a trabajar con Nicolás Córdova estando ahora como ayudante en la selección chilena que participa en el Preolímpico.

Es por eso, que en la U se han tenido que realizar algunas modificaciones más aún, luego que las categorías a nivel competitivo en Chile variaron y se han ido unificado algunas.

Es así, como ahora Adrián Rojas es el nuevo entrenador del equipo de proyección de los azules tras la salida de Miranda y que hasta el año 2023 era el técnico del equipo sub 17.

No obstante, la serie sub 18 de la U suma a su nuevo estratega y según información que maneja Bolavip Chile, se trata del ex jugador estudiantil, John Valladares.

El profesional se encontraba trabajando en Santiago Wanderers como técnico del cuadro de proyección e incluso, fue el técnico del primer equipo caturro de manera interina durante un tiempo en los últimos años, como también en Curicó Unido.

John Valladares vuelve a la U

El ex defensor llegó a acuerdo el sábado último y este lunes comenzó sus funciones en el CDA en lo que marca su regreso al club, pese a que él, como jugador nacido en los universitarios, solo trabajó en el Sauzal y el Caracol Azul.

Valladares como futbolista tuvo mucha continuidad en la era de César Vaccia y Víctor Hugo Castañeda entre los años 1999 y 2002.

Es más, fue titular en el último triunfo de la U ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Ahora, tiene la misión de guiar a los nuevos talentos de la U.

Su estreno como entrenador será en un par de semanas más en el arranque de la Copa Futuro 2024.

Valladares en Macul. Es el primero de pie de izquierda a derecha (Archivo)

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.