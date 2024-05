El ex jugador de Universidad de Chile, Carlos Ramos, analizó el momento del equipo de Gustavo Álvarez en el Campeonato Nacional 2024 tras empatar sin goles ante Ñublense en el Estadio Nacional.

Ramos explica por qué la U no está consiguiendo buenos resultados en los últimos partidos. “Le está faltando jerarquía, en el sentido de la construcción del juego, le falta juego interno. La U utiliza mucho las bandas y el equipo que le cierra por ahí va a tener siempre problemas”, dijo en conversación con BOLAVIP.

En ese aspecto ve a Lucas Assadi como una solución: “Fíjate que la verdad no lo había visto muy bien, ni nada, pero ahora lo vi que entró bien, que se quería asociar. Creo que es la clave el chico ese, es como Cabral para Coquimbo”.

En ese aspecto espera que Gustavo Álvarez le dé chances al futbolista de 19 años: “Dale oportunidad, si no tiene un jugador como él. Los mediocampistas de la U son muy parecidos todos. Está bien que en el fútbol moderno no se use el número 10, pero tienes que tener un tipo que haga el último pase, que te haga un pase entrelíneas, no lo tiene y ese es el gran problema que tiene”.

Exjugador de la U en 1984 remarca que la U no puede progresar por el centro: “Si no es por las bandas, por el medio son puras acciones individuales”. También remarca que los Azules están dejando escapar unidades: “¿Ahora cuál es el problema de la U? El problema es que está perdiendo puntos con equipos que son inferiores”.

Carlos Ramos cree que Lucas Assadi debe recibir la oportunidad de ser titular en Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

Carlos Ramos ve a cinco equipos con posibilidades de pelear el Campeonato Nacional

El expresidente del Sindicato de Futbolistas ve a los tres grandes como principales candidatos al títulos: “El Campeonato es de tres. Hay equipos que por calidad no debieran estar en Primera. Si tú ves Colo Colo, la U y Católica entraron a pelear”.

En ese sentido sumó a Coquimbo Unido: “El equipo que les puede amargar algo es Coquimbo. Yo creo que va a ser clave el receso y cómo contraten, el equipo que le acierte a contratar jugadores en esta ventana”.

También agregó a Palestino como quinta opción a luchar por el título: “Esos cuatro y una sorpresa más que puede ser Palestino, si son inteligentes y contratan muy bien, porque creo que los demás no están para pelear nada”.