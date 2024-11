Felipe Mora le entregó malas noticias a los hinchas de Universidad de Chile. Y es que a pesar del sueño azul por tener de vuelta al goleador, ello deberá esperar. Así lo confirmó el propio delantero.

Tras concluir una jornada de entrenamientos en Juan Pinto Durán, el atacante del Portland Timbers de la MLS respondió al rumor sobre su vuelta al país. ¿Qué dijo? Descartó un retorno a los azules.

Por el momento, no está entre sus planes volver al equipo con el que fue campeón. No porque no quiera, sino por el contrato vigente que tiene con el club estadounidense. Le queda para rato.

En los micrófonos de Radio Cooperativa, el atacante le rompió el corazón a los hinchas de Universidad de Chile. Expresó: “Todavía tengo contrato en Portland, me queda un año. Por el momento seguimos allá”.

Tras ello, analizó su campaña en 2024 y lo que será representar a la Selección Chilena. Estará presente en los duelos ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Contento por la temporada que tuve, lamentablemente no pudimos clasificar, pero en lo personal me sentí muy bien. Tuve la continuidad que es lo que andaba buscando. Así que feliz y espero seguir haciendo las cosas bien”, lanzó.

“Me han tratado súper bien (en la selección). Aprovechar esta semana de estar entrenando acá y nada, dándole. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil, pero siempre positivo y dándole”, agregó.

Finalmente, recalcó su prioridad: trabajar duro para ser una opción para Ricardo Gareca. “Esta semana de entrenamiento y también la que viene para afrontar de la mejor manera esta fecha de Eliminatorias”, cerró.

Por el momento, Felipe Mora no volverá a Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Everton. Se jugará el domingo 10 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Nacional.