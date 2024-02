Universidad de Chile disputó un nuevo encuentro amistoso dentro de su pretemporada, en el que el conjunto Universitario igualó sin tantos ante Huachipato en un partido que dejó bastante polémica en el Estadio Ester Roa.

Dentro de lo que fue este compromiso, sin duda que una de las grandes novedades en la titularidad azul fue la del atacante, Maximiliano Guerrero, quien sorprendió al estar en el once titular tras lo que fue el duro golpe que recibió en la cabeza en el duelo ante la UC, que lo llevó incluso a la clínica de emergencia tras una sobresaliente inflamación en su rostro.

Con una particular mascarilla y todas las ganas de lucirse, el ex Deportes La Serena salió a la cancha a mostrar su mejor fútbol, en la que su entrenador, Gustavo Álvarez en conferencia de prensa resaltó su entereza por querer estar en el equipo, a pesar de no haber tenido una semana con mucha normalidad tras lo que fue su golpe.

“Maxi bien, sabía por ahí que no podía soportar todo el partido porque no pudo entrenar con normalidad post Universidad Católica, inclusive estuvo esa noche hospitalizado, se le hizo una máscara de regreso a Santiago, entonces él estaba en condiciones de jugar”, comenzó declarando Álvarez.

Maximiliano Guerrero jugando con una máscara protectora | Foto: Photosport

Siguiendo en dicha línea, el estratego de los ‘Azules’ explicó que quedó satisfecho con el rendimiento del jugador en cancha, teniendo en consideración desde un principio que sabría que Guerrero no duraría todo el duelo en el terreno de juego.

“Mi duda era si podía soportar los 90 minutos, cuando vi que a los 20 y tantos del segundo tiempo, lo estaba sintiendo de lo físico, decidí poner un jugador fresco en el lugar de él”, explicó a los medios.

Finalmente, Álvarez se muestra muy contento con la evolución que ha podido tener Guerrero ante esta situación, en la que espera que pueda en estas semanas ya poder recuperarse de manera óptima y estar al 100% al estreno de la U en el Campeonato Nacional.

“Gracias a dios está recuperado de la lesión y con la máscara con precaución”, cerró Álvarez en conferencia de prensa.