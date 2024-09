Gustavo Álvarez no se confía tras la goleada de la Universidad de Chile: "No hay nada definido"

Universidad de Chile consiguió un tremendo resultado en el partido de ida de la final de la zona centro-norte en la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ vencieron por un contundente 5-0 a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, encaminando en gran parte su boleto a la próxima ronda.

Tras lo que fue el compromiso, el estratega Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports, en la que desmenuzó lo que fue el gran triunfo de sus dirigidos, en la que deja en claro que aún la llave no esta cerrada ante los ‘Árabes’.

“Todavía quedan 90 minutos, no hay nada definido, nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy pendientes no solo de superar al rival, si no de crecer nosotros como equipo”, partió declarando Álvarez.

Siguiendo en su analogía, el DT comentó el presente defensivo que es notable, en la que los ‘Azules’ se mantienen con un importante récord en el que llevan varios minutos sin recibir goles.

“Se pudieron haber disminuido las situaciones de gol en contra a partir de controlar más el juego y no de dividir el trámite y después el gran mérito de los arqueros y del equipo“, declara.

Sobre lo que ha sido el gran presente de jugadores como Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra, quienes han tenido mayor participación en esta recta de la temporada, el estratega señala.

Guerra fue la gran figura azul | Foto: Photosport

“Considerados están todos, lo que uno hace es elegir quienes inician y quienes van al banco, ese el fútbol en si mismo, en base al trabajo siempre hay un crecimiento individual y colectivo, ya llevamos nueve meses de trabajo, así que es muy saludable los rendimientos que tenemos hoy”, replicó.

Finalmente, Álvarez fue consultado sobre lo que será esta seguidilla de partidos contra Palestino entre Copa Chile y el Campeonato Nacional y también de lo que fue su retorno a jugar con una consolidada línea de tres en la zona defensiva, en la que el entrenador hizo una importante acotación con aquello.

“Son independientes los partidos del uno del otro, nosotros habíamos preparado un partido, cuando vimos la planilla no era el sistema que venía jugando el rival, Palestino es el primer partido que juega con el sistema de hoy, hay que adaptarse y encontrar la forma de que el rival no nos contrarreste”.

“En realidad jugamos como siempre, lo que cambiamos fue una característica, nosotros veníamos jugando con dos centrales y un jugador adaptado, hoy jugamos con tres centrales puros, lo que cambiamos fue una característica. Después en la banda derecha cambiamos un volante ofensivo como Sepúlveda por un extremo como Guerrero, pero la forma del equipo, el funcionamiento y el dibujo fue lo mismo con excepción del cambio individual de esas características”, cerró.