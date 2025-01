En una verdadera teleserie se ha transformado el posible fichaje del atacante uruguayo Octavio Rivero, uno de los grandes anhelos del técnico Gustavo Álvarez, en la Universidad de Chile.

Y es que Barcelona de Guayaquil, equipo dueño de su pase, no se la está haciendo para nada fácil al Romántico Viajero y ambas partes todavía no pueden llegar a un acuerdo, pese al interés del futbolista charrúa de regresar al fútbol chileno.

Es por esto que la U busca destrabar su salida y en las últimas horas los azules habrían ofrecido una cifra cercana a los US$800 mil dólares en cuatro cuotas, lo que no habría dejado contentos a los dirigentes del Ídolo del Astillero.

Nicolás Peric le pide a Universidad de Chile cerrar el tema de Octavio Rivero

A raíz de esto, el exguardameta nacional Nicolás Peric, en su rol como comentarista deportivo de Radio Pauta, aconsejó a Azul Azul y le dio un sabio consejo a la concesionaria que maneja los hilos del club laico.

“Muchachos, hagan la que tienen que hacer. Están chocando en chauchas, salgan a ajustar (…) ¿Cómo no hay plata si dijeron que la U estaba muy bien?”, aseveró el ex Rangers de Talca en el programa Pauta de Juego.

Rivero es el goleador de Barcelona de Guayaquil | FOTO: Instagram

“Yo digo yo quiero a este jugador y me arreglo con el futbolista con su contrato y todo, pero sí tú me dices vale 10 pesos y yo tengo 7, vale 10 pesos y tengo 8… Muchachos, ¡ya les dijeron lo que vale! ¿Sabes qué? Reunión de directorio y debatan ¿nos alcanza? No, listo descartado”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Octavio Rivero con Barcelona de Guayaquil?