Gustavo Álvarez quiero ver a su ex equipo, Huachipato, levantando la Supercopa: “Es un deseo muy profundo”

Gustavo Álvarez vivió una jornada especial en el encuentro amistoso de la Universidad de Chile ante Huachipato en el estadio Ester Roa de Concepción. El estratega tras el partido que terminó 0-0, mostró su cariño por el cuadro Acerero.

“Cuando hablo de Huachipato me es muy difícil no emocionarme, porque es un sentimiento muy grande. Cuando uno habla desde las emociones habla de lo que siente y no lo que piensa”, expresó el estratega campeón del fútbol chileno con el equipo de la Octava Región.

El entrenador de 51 años destacó a sus exdirigidos: “La calidad humana y profesional del plantel la conozco tras una convivencia de 12 meses. Es un plantel que es familia y cuando uno pelea con seres queridos defiende la causa con mucha más carácter y determinación”.

Además, el DT le entregó buenas vibras a los Acereros en su partido ante Colo Colo: “Lo primero que quiero es que el escudo tenga cuatro estrellas la semana que viene. Es un deseo muy profundo, se lo dije a los jugadores y Javier (Sanguinetti)”.

Álvarez espera que su exclub pueda iniciar la temporada con una consagración: “Me parece que el análisis y el pronóstico es que les vaya bien en 2024, tienen todas las condiciones y que empiecen con una estrella más, me llenaría de orgullo”.

Gustavo Álvarez le desea lo mejor a Huachipato (Foto: Photosport)

¿Cuándo juegan Huachipato y Colo Colo por la Supercopa de Chile?

Acereros y Albos se medirán el domingo 11 de febrero a las 19:00 en el Estadio Nacional.