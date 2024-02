Francisco Las Heras se mantiene cauto respecto a la Universidad de Chile en la temporada 2024. “Hay que esperar, porque está recién en formación el equipo” dice el integrante del Ballet Azul.

El exfutbolista considera que a la U le falta un jugador que participe en la creación de fútbol en la zona ofensiva. En ese aspecto, a Marcelo Díaz lo ve solucionando la salida desde el fondo.

“Marcelo Díaz es otra cosa. Es para salida elegante, una buena salida desde atrás que la U no lo tenía y que la mayoría de los partidos eran pelotazos de los centrales a los delanteros. Con la llegada de Marcelo Díaz en parte se soluciona eso”, agrega en diálogo con Bolavip Chile.

Las Heras menciona lo que, a su juicio, le está faltando al equipo que dirige Gustavo Álvarez: “Ahora carecemos del hombre de mitad hacia arriba que sea el que haga jugar a los delanteros”.

El histórico azul ve que aquella falencia repercute en el centrodelantero, Luciano Pons: “El otro día hice montones de comentario referente a Pons, no se vio, jugó prácticamente los 90 minutos y no se vio, y no se va a ver, porque no recibe ni una pelota de un mediocampista que lo haga jugar”.

Francisco Las Heras siente que Luciano Pons se ve afectado por la ausencia de un mediocampista habilitador (Foto: Photosport)

Los resultados de Universidad de Chile en sus partidos amistosos

Universidad de Chile comenzó sus amistosos con triunfos ante Unión Española por 4-0 en Santa Laura y 3-1 frente a Universidad Católica en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Luego cayó ante Coquimbo Unido por 1-0 en la Cuarta Región y empató sin goles ante Huachipato en el Ester Roa.