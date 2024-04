Universidad de Chile ya comienza a alistarse para lo que será su crucial encuentro por el Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez deben enfrentar a Unión Española en el cierre de la sexta fecha del torneo chileno.

Pensando en lo que es este compromiso, en esta jornada el DT azul diálogo con los medios en la sala de conferencia del Centro Deportivo Azul y abordó un novedoso tema, en la que dio luces del ‘nuevo’ puesto para Lucas Assadi en la U.

“Yo puedo a describir a Lucas Assadi como un media punta, que eventualmente puede jugar como enganche, pero naturalmente es un segundo delantero, porque es lo que el jugador siente”, partió declarando Álvarez.

Por otro de los jugadores que el estratega fue consultado fue por Federico Mateos, en el que indicó también su puesto en la cancha: “Mateos lo considero un mixto ofensivo, capaz de tener un pase claro en 3/4 de cancha en espacios y lugares que no todos los jugadores ven”.

“Para mí Assadi es un segundo delantero y Mateos es un mixto ofensivo bastante completo”, esgrimió por ambos.

Álvarez y la nueva posición de Assadi | Foto: Photosport

Álvarez y sus charles claves con los jugadores

Finalmente, Álvarez especificó en lo que fueron sus conversaciones claves con cada uno de sus jugadores, en la que ellos le indicaban cuáles son los puestos en la que se sienten cómodo dentro del terreno de juego y que puedan ser útiles también para el DT en su esquema.

“Yo tengo charlas individuales donde uno es conocedor de su historia, de su realidad, pero siempre es bueno tener una charla ya que el jugador no es lo que se ve, si no lo que se siente, con Lucas he tenido varias charlas, con Mateos y como con todo el plantel”.

“Me gusta saber como se sienten y en que lugar pueden ser útiles para el equipo, encontrando un equilibrio en lo que imagino y lo que el jugador me dice. Tuve charlas con Mateos y Assadi y coincide con lo que yo estoy diciendo”.