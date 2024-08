Gustavo Álvarez toma una decisión por estos dos jugadores en la U. de Chile: "No podemos ser..."

Universidad de Chile trabaja firmemente en lo que es su gran desafío en esta temporada, en el que los ‘Azules’ luchan con todo para poder quedarse con el título del Campeonato Nacional, en donde hasta día de hoy son los únicos lideres de la competición.

En esta jornada, el estratego azul, Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre un tremendo dolor de cabeza que podría vivir con una posible partida de Lucas Assadi y/o Marcelo Morales, jugadores que siguen desde el extranjero, en la que fue muy claro.

“Siempre voy a dejar lo mejor para el jugador, siempre, y para el club, entonces la respuesta sería desearle lo mejor al jugador, que la mejor decisión sea en beneficio del jugador y el club y el mejor ejemplo es el de Javier Altamirano, si yo soy egoísta, digo que no se vaya Altamirano, Javier se fue cerrado el mercado en Chile”, comenzó señalando Álvarez.

Siguiendo en lo que son sus dichos, el estratega del ‘Romántico Viajero’ remarca en que es consciente que la prioridad en este tipo de escenarios siempre la tendrá el jugador para lo que es su futuro, por lo que no le negaría a nadie la partida del club.

Assadi ha sido sondeado desde el fútbol ruso | Foto: Photosport

“Nosotros teníamos un cupo para incorporar, pero salió eso y si era lo mejor para el club bienvenido para él y el club, peleábamos el título, había que salir adelante y cuando hablé con Javier, lejos de ser egoísta, le desee lo mejor, en ningún momento me opuse, si es lo mejor para el jugador y el club, me parece que los entrenadores no podemos ser egoístas”, explicó.

Por último, Álvarez abordó como ha visto a Charles Aránguiz en lo que han sido sus días tras su retorno a la Universidad de Chile, en la que se ilusiona con él para lo que es esta recta final del torneo.

“Lo veo bien a Charles, lo veo no solamente bien futbolísticamente, lo veo contento acá en Chile y en el club”, cerró.