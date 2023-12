Marcelo Díaz aparece en el horizonte de Universidad de Chile. El volante nacional sería el primer refuerzo para la temporada 2024. Lo que ya estaría más que encaminado.

A tal punto que se podría hacer oficial antes de fin de año. Situación que abordó Johnny Herrera, quien de entrada recalcó que la llegada de ‘Carepato’ será más que beneficioso para la U. Incluso pensando en la posible llegada de Gonzalo Álvarez al club.

“A Álvarez le gusta la salida clara y puede servir. También le va a pasar todas las pelotas a Lucas Assadi para que encare. Eso será más que beneficioso para la U”, recalcó el samurái azul en el programa ‘Todos Somos Técnicos’.

Marcelo Díaz ganó cinco títulos en la U: entre ellos la Copa Sudamericana

El retorno de Marcelo Díaz

Ahora Herrera también tuvo palabras para la dirigencia quien tardó demasiado en iniciar este tipo de negociaciones por Díaz. “Esto se tuvo que hacer hace tres años atrás”, explicó el ex portero.

Pero luego deslizó su preocupación sobre el complejo escenario que podría enfrentar el ex volante de la selección chilena.

“Entiendo que la U se desprende de volantes para no tapar a los jóvenes. Es un tema complejo. Si lo quieren llevar, que lo lleven. Claramente no será el mismo aporte que tiempo atrás. Me preocupa que venga juegue dos partidos, se lesione y lo critiquen más de la cuenta”, alertó Johnny.

Cabe consignar que se habla de hasta siete nombres que podrán llegar a la U en la próxima temporada.