Durante las últimas semanas el nombre de Charles Mariano Aránguiz Sandoval ha sonado con fuerza poder regresar de una vez por todas a la Universidad de Chile, equipo donde el oriundo de Puente Alto dejó una huella imborrable.

La verdad es que a medida que van pasando los días van surgiendo nuevos rumores sobre el posible arribo del bicampeón de América, sin embargo, desde la dirigencia de Azul Azul confían en poder concretar el tan ansiado fichaje.

Recordar que los Azules tan sólo hecho oficial el arribo del lateral Antonio Díaz, situación que no tiene para nada conformes a los hinchas bullangueros.

MARCELO SALAS Y EL POSIBLE ARRIBO DE CHARLES ARÁNGUIZ A LA U

Si hay una voz autorizada para hablar del Romántico Viajero es nada menos que Marcelo “Matador” Salas, histórico ídolo del Chuncho, que se tomó unos minutos en una actividad de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez para hablar sobre el Príncipe.

“Son rumores, no se sabe si va a volver o no. Es un jugadorazo, una gran persona, será un aporte en cualquier momento. Tengo un cariño especial por él, espero que la decisión que tome sea la correcta y la mejor para él”, declaró el ex River Plate.

El regreso de Aránguiz tiene a los hinchas azules expectantes | FOTO: Photosport

Las próximas horas podrían ser vitales para saber si definitivamente Aránguiz llegará al Centro Deportivo Azul (CDA) en este mercado de pases invernal o a fin de año.

¿CUÁNTOS TÍTULOS GANÓ CHARLES ARÁNGUIZ EN LA U?

Charles Aránguiz defendió a la U en tres temporadas, en las cuales ganó tres campeonatos nacionales, una Copa Chile y la recordada Copa Sudamericana en el año 2011.