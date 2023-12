Solo resta la aprobación del nuevo entrenador de Universidad de Chile, para que sea confirmada la vuelta de Marcelo Díaz al cuadro azul, en lo que será, el retorno de uno de los campeones de la Copa Sudamericana en 2011.

Algo que sin duda, ha generado variadas reacciones tanto en el mundo de la U, como entre los especialistas, quienes en general, ven con buenos ojos, el regreso del querido Carepato.

Uno de ellos, fue Jean Beausejour, quien en el programa Los Tenores de Radio ADN se refirió al retorno de Díaz y como era de suponer, valoró la noticia dando claras señales que le harán bien tanto al jugador, como a los seguidores del Bulla.

Lo primero que dijo el Bose fue que un retorno así es algo natural y que a todos les hace bien, “me parece que es muy sano, que es muy bueno, que jugadores tan emblemáticos, que son referentes no solo para la U en este caso, para los jóvenes y sus hinchas, si no para el fútbol chileno, que tengan un retorno natural al club al cual quieren“, dijo el mundialista.

Jean Beausejour: “Me parece bien el guiño al hincha”

El ex jugador azul si bien no postula que sea una especie de ley, es positivo que futbolistas que tanto dieron a un equipo determinado, que al menos algunos de esos planteles, pueda volver algún día.

“No digo que sea ley para todos los referentes, pero al menos uno de esa generación que les dio tanto, yo creo que se atrasa un año la llegada de Marcelo Díaz a la U“, enfatizó el comunicador.

De todos, El Bose sostiene que quizás, el regreso de Díaz era al inicio de la temporada 2022. “Si volvía el año pasado, no pasaba nada y creo que pudo haber convivido tranquilamente con este plantel. Si era titular o no, lo definía el técnico de turno, pero creo que le hace bien a la institución que vuelvan los referentes tan importantes”, afirmó el lateral zurdo.

Además, cree que estos gestos con el hincha son útiles y sanos, ahora que pueda tener regularidad en cancha, es harina de otro costal. “Siento que dentro de todo, es un guiño al hincha, un cariñito y está bien. Los clubes deben y necesitan seguir teniendo esta conexión con sus hinchas y más con jugadores que están vigentes, lo demostró en Audax y el técnico que llegue decidirá si juega o no”, sostuvo.

La comparación de Jean Beausejour entre Marcelo Díaz y Matías Fernández

Justificando sus dichos, el ex jugador comparó el retorno de Díaz con el de Matías Fernández al cacique, donde en momento malos lideró con calma la situación tan compleja que se vivía en el 2020 con los albos.

“En los momentos más complicados, uno de los tipos que tuvo más ingerencia en manejar situaciones en Colo Colo fue Matías Fernández, entonces yo creo que hay jugadores que el club necesitan que vuelvan, es el match perfecto. Era necesario que Marcelo Díaz vuelva a la U”, cerró Beausejour.

Beausejour y Díaz en la Copa Confederaciones por La Roja en 2017 (Getty Images)

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Díaz en el 2023?

En la temporada 2023, Marcelo Díaz disputó 2.313 minutos entre Campeonato Nacional de Primera División y la Copa Sudamericana. En el terreno de juego estuvo 30 partidos de los cuales en 29 fue titular. No anotó goles.