Universidad de Chile se estrenó con un buen resultado de manera oficial en esta temporada 2025, tras vencer por seis tantos a uno a Deportes Recoleta en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ahora bien, este arranque de la Copa Chile dejó varias cosas a Gustavo Álvarez, una de ellas las enormes variantes que tiene en el mediocampo, donde Israel Poblete, quizás, fue el de más bajo rendimiento.

En ese sentido, el nombre del uruguayo Gonzalo Montes, surge como buena opción en esa zona. Un jugador que le seduce en demasía a Héctor Tito Awad, dejándolo así de manifiesto en diálogo con BOLAVIP CHILE.

“Tuvimos una discusión en la transmisión que ya basta de jugadores de Huachipato y yo dije que mientras sean buenos jugadores, da lo mismo si vienen de Huachipato, eso me importa un huevo”, afirmó Awad.

Eso sí, para el reconocido comentarista el charrúa no es alternativa para Poblete, si no para otros jugadores del mediocampo azul. “Él es uno de los mejores volantes mixtos del fútbol chileno, pero no creo que le quite el puesto a Poblete, si no que será la primera alternativa de Marcelo Díaz o Charles Aránguiz”, sostuvo el periodista.

Awad: “El reemplazante de Poblete es Altamirano”

Siguiendo en el armado del sector de volantes, el comunicador tiene claro quién es el reemplazo del histórico. “En base a la pregunta de reemplazar a Poblete, yo creo que no hay nadie más que Javier Altamirano, aunque depende del esquema, también. Pero como está, es Altamirano”, aseveró.

Por último, reiteró que en el compromiso ante los textiles, con el ingreso del ex Huachipato, lo que hizo fue recuperar el balón que ya lo había perdido. “Lo que hizo ante Recoleta fue que, metió a Montes y recuperó la pelota, porque Marcelo Díaz no estaba quitando. Sin duda, que es la primera alternativa que tiene Álvarez”, cerró Awad.

Awad quedó feliz con el ingreso de Montes ante Recoleta (Prensa UCH)

¿Cuál es el próximo partido de la U en la Copa Chile?

El siguiente compromiso de la U será ante Magallanes, este domingo 2 de febrero a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la Copa Chile.