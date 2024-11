Se arma Universidad de Chile de cara a la temporada 2025, donde los azules tienen que, entre otras cosas, volver a competir en una Copa Libertadores, donde la U lo hará desde la fase de grupos.

Es por eso, que Gustavo Álvarez junto a los dirigentes ya planifican el año que viene y para eso deben resolver el tema refuerzos, renovaciones y quiénes podrían ser prestados.

Uno de los que piden pueda tener una oportunidad en otro equipo es Lucas Assadi. El canterano no ha podido consolidarse en los universitarios y no se ve con malos ojos, la posibilidad que salga por una temporada.

“Yo encuentro que es perder el tiempo esperándolo un año más”, dijo Héctor Tito Awad a BOLAVIP CHILE, quien de paso dio cuenta de lo que requiere el equipo estudiantil, “más encima que la U necesita un Cabral, que yo pago dos millones de dólares por un Cabral”, afirmó el comentarista.

Awad quiere a Luciano Cabral (Photosport)

¿Por qué prestar a Lucas Assadi?

En esa línea, el periodista sostuvo que no es querer no contar más con el puentealtino, si no más bien que pueda tener más minutos en el 2025, algo que el propio Álvarez ya había dicho cuando pidió más ritmo para él.

“A Assadi lo presto, pero por el bien de él, no porque me quiera deshacer de él. El profe lo dijo, que le falta continuidad. Él necesita jugar y jugar y eso lo tiene que lograr en otro club”, enfatizó el comunicador.

De todos modos, el comentarista pide que si es que Assadi se va, sea a un equipo donde le garanticen que va a tener protagonismo. “Hay que saber a quién se le presta y en qué condiciones. Tiene que ir a jugar y no a hacer banca, porque si no lo dejo en la U. Pero se tiene que ir un año”, cerró Awad.