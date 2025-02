Tan sólo un día queda para que Universidad de Chile tenga su tan ansiado debut en el Campeonato Nacional 2025, torneo donde los azules intentarán de una vez por todas volver a levantar el trofeo de campeón.

El primer duelo del equipo dirigido por Gustavo Álvarez será ante el siempre complicadoÑublense de Chillán, equipo que clasificó a la CONMEBOL Libertadores 2025 gracias llegar a la final de la última edición de la Copa Chile.

Uno que tendrá una oportunidad de oro ante los Diablos Rojos será el atacante Nicolás Guerra, que llega a este importante duelo bien dulce tras convertir tres goles con la camiseta de La Roja en el amistoso ante Panamá.

“El Kun”, como le apodan algunos hinchas, le ganaría la pulseada al refuerzo Lucas Di Yorio, lo que tomó por sorpresa a más de algún fanático del Romántico Viajero.

Héctor Tito Awad no ve a Nicolás Guerra siendo el 9 titular de la U

Héctor Tito Awad, reconocido panelista del medio partidario La Magia Azul, conversó con BOLAVIP CHILE y se mostró totalmente en desacuerdo con la decisión de Álvarez ante los chillanejos.

“Yo creo que a Guerra lo está poniendo porque está jugando bien y porque hizo tres goles en la selección pero yo no comparto eso. Guerra para mí va seguir siendo un reserva, no me entra en la cabeza que sea el titular por sobre los dos delanteros que trajo. A lo mejor puede acompañar a alguno, pero ser titular no”, aseveró en un comienzo el profesional de las comunicaciones.

Agregando que “cuidado que Guerra no es ni va ser nunca goleador. Hizo tres goles en la selección pero me gustaría que lo hiciera en la U, más que en la selección”.

Guerra comenzará el Torneo Nacional siendo el titular de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Yo hubiese jugado con Di Yorio, pero capaz Gustavo Álvarez no quedó conforme con los 90 minutos que le dio y quiere darle más tiempo de adaptación con los compañeros, no le veo otra razón para que Guerra sea titular”, concluyó Awad.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Ñublense por el Campeonato Nacional 2025?

Universidad de Chile recibirá a Ñublense ese sábado 15 de febrero a las 20:30 en el Estadio Nacional por la primera fecha del Campeonato de Primera División 2025.