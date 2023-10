Ilusión generó entre los hinchas de Universidad de Chile las palabras del padre de Felipe Mora, Julio Mora, sobre un posible retorno del actual jugador del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) al fútbol chileno.

“La U para él es todo, para mí también. Espero que sigan las cosas bien en Estados Unidos y que tenga la oportunidad de volver a la U”, declaró el progenitor del seleccionado nacional en AS Chile.

Y es que Mora tiene contrato con The Timbers hasta 2025, con opción de alargarlo una temporada adicional, por lo que los dirigentes de la U tendrían que hacer un esfuerzo para traerlo de vuelta.

Pese a eso, el periodista Héctor Tito Awad contestó el llamado de Bolavip Chile y alzó la voz sobre la opción de ver nuevamente al “Guaje” vistiendo la camiseta del Bulla.

“Felipe Mora es un nombrazo, creo que la U le debe un título a él y lo mismo que al Pato Rubio. Es un nombre increíble. Yo feliz que venga Felipe Mora, pero con el sueldo que corresponde al gasto operacional y deportivo que la U quiere”, remarcó el comunicador e hincha acérrimo del cuadro estudiantil.

Mora alcanzó a disputar 30 partidos con la U y levantó el título del Torneo de Clausura 2017 | FOTO: Marcelo Hernandez /Photosport

“Los jugadores quieren la oportunidad de venir a un equipo pero quieren seguir ganando lo que ganan en México o Estados Unidos, no eso no se puede. La U no puede llegar y decirle a Mora que venga y gane 70 millones, tiene que venir a una realidad”, complementó

¿Y LA OPCIÓN DE MATÍAS RODRÍGUEZ?

Matías Rodríguez, defensa de 37 años, se encuentra entrenando en el CDA con el objetivo de intentar volver al fútbol profesional y varios simpatizantes de la U lo comenzaron a pedir de cara al próximo año.

“Yo adoro a Matías Rodríguez pero no se si es la solución, sería como un amor eterno pero no sé si deportivamente sería la solución de la U. No puedo descartarlo por siempre porque le tengo un amor eterno por lo que hizo en la U, pero no sé si hoy en día si tengo el mismo amor deportivo”, cerró Awad.

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

En definitiva, el compromiso entre azules y ruleteros se llevará a cabo el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.