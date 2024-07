Universidad de Chile en esta jornada tendrá un duelo de alto impacto por las semifinales de ida de la zona centro-norte en la Copa Chile ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.

Por esto, los dirigidos por Gustavo Álvarez ya tienen todo el foco en lo que será el primer partido de la serie, en el que los ‘Azules’ esperan poder obtener un buen resultado y ante su gente en el partido de vuelta, poder sellar una clasificación a la final zonal.

Dejando un tanto de lado lo que es este duelo, dentro del mercado una de las novelas que ha tenido la Universidad de Chile ha sido la continuidad del defensor Marcelo Morales, a quien se le ofreció la renovación con el club hace varios meses y el jugador aún no ha aceptado dicha extensión.

Esta situación sin duda que ha mantenido las alarmas encendidas en el Centro Deportivo Azul, ya que no quieren perder a un elemento importante como el ‘Shelo’ a mitad de temporada y mucho menos, esperan que el jugador pueda partir como jugador libre a final de año, sin dejar un peso a las arcas azules.

Morales se pronuncia sobre su futuro | Foto: Photosport

Por esto y como el mercado aún es bastante joven en todo el mundo, en la U tomaron resguardos y hace unos días oficializaron el fichaje de Antonio Díaz, quien llega a reforzar la banda izquierda del equipo de Álvarez y podría ser un reemplazo ante una posible partida de Morales en esta ventana de fichajes.

Morales rompe el silencio

Dentro de lo que han sido estos meses en esta novela, el jugador no se había manifestado sobre lo que puede ser su futuro dentro del club, algo que en las últimas horas cambio por completo.

El defensor azul fue capturado en un video por parte del Instagram ‘Bullita_Noticias’, en la que indicó que se quedaría en la tienda azul, esfumando en gran parte lo que podría ser una partida del club en este mercado.

“No, si me quedo, me quedo“, fue lo que indicó el ‘Shelo’ a esta cuenta de Instagram, mientras un par de hinchas entonaba ‘el Shelo no se va, no se va’.

Si bien el jugador declara que se quedará en el club, la duda sigue quedando en si firmará una extensión de su vinculo con la Universidad de Chile o si partirá como jugador libre a final de este 2024, algo que se espera que en los próximos días puedan dilucidar.

VIDEO: REVISA LA DECLARACIÓN DE MARCELO MORALES