El fútbol tiene a muchos fanáticos y ellos están dispuestos a hacer todo lo que estimen conveniente con tal de mantener viva su pasión por un equipo respectivo o la admiración por algún futbolista.

Uno de ellos es un apasionado hincha de Universidad de Chile de nombre Eduardo Felipe Banda Olivares de 34 años, oriundo de Antofagasta y admirador acérrimo de Marcelo Díaz.

Este forofo no es cualquier seguidor azul, si no es protagonista de una gran particularidad. Pues bien, el aficionado fiel a Carepato, ostenta cada una de las camisetas que ha vestido el mediocampista en su carrera.

De la U, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing y todas las que vistió en la selección chilena en sus diversas categorías que contaron con el Chelo, incluso algunas con algún número bastante especial y alejado a la historia del volante.

BOLAVIP CHILE conversó con Banda, todo esto, tras un especial encuentro que sostuvo con el capitán de la U en el mismísimo Centro Deportivo Azul durante la jornada de este martes.

“Cuando se fue se me vino a la mente coleccionar sus camisetas”

En la ocasión, el seguidor dejó algunas reflexiones tras el encuentro con Marcelo Díaz, que pasamos a compartir.

¿Cuándo nace esta inquietud por coleccionar las camisetas de Marcelo Díaz?

Se fue dando de a poco. Hice lo mismo con Herrera y Montillo, pero sentí que Marcelo es un referente, defendió el escudo como un hincha más y el 2012 cuando se fue, se me vino a la mente coleccionar sus camisetas y poder tener un encuentro con él, como ocurrió hoy.

¿Cuál fue la más difícil de conseguir?

La más difícil de conseguir fue la del Hamburgo, que no sale en la foto porque la tiene un amigo y no la alcanzó a mandar. Tiene el número 20 y es cuando Marcelo hace el gol de tiro libre en el último minuto, se van al alargue y salvan la categoría.

¿Cuál de todas tiene un valor especial para ti?

La que me regaló hoy él del Celta de Vigo. Tenía una, pero era armada, pero que me la haya regalado él de sus propias manos, tiene otro valor. Sacando esa, me quedo con las dos del 2011.

¿Cómo viste a Marcelo al contemplar tu colección?

Se le veía bien emocionado. Cada vez que recorrió las camisetas recordó alguna historia o de a donde viajó o con quién fue. Por ejemplo, la 2 Brooks pensé que era un partido amistoso y él nos contó que fue en un sub 23 que estaba viendo Bielsa, pero Basay los llevó a la gira y decía que no la había visto nunca. Y así iba pasando por las camisetas. Estaba agradecido del esfuerzo que se hizo para hacer el encuentro, emocionado y contento.

Es la especial forma de vivir la pasión por los colores la de Eduardo Banda. Un hincha que admira y quiere a la U, pero por sobre todo, reconoce el valor de los emblemas, de los referentes, del capitán, Marcelo Díaz.

