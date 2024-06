Golero no fue titular en la derrota ante Venezuela y se abre la opción de estar ante Jamaica.

Con la expulsión de Enner Valencia, la selección ecuatoriana no solo pierde a su goleador y atacante titular, si no que también al capitán, algo que sin duda, complica a La Tri de cara a lo que viene en la Copa América.

Y uno de los que asoma como probables reemplazantes es el ex golero de Universidad de Chile, Hernán Galindez, quien no jugó en la derrota ante Venezuela, al menos se abre la opción de entrar por Alexander “Dida” Domínguez.

En declaraciones de este domingo, fue el propio Galindez quien dijo que hay que ir con calma, porque antes debe ser titular y luego, ver lo que decide el plantel. “No se, primero hay que ver si me toca tapar y si me toca tapar, habrá que ver qué decide el grupo”, manifestó.

De todos modos, recordó el día que fue capitán ante Argentina en un amistoso de hace un par de semanas y reconoció que fue una jornada de orgullo para él. “No es una decisión mia, es una decisión en conjunto. Fui capitán la otra vez y me sentí con una responsabilidad y un orgullo muy grande”, resaltó.

La incidencia de Galindez en el plantel de La Tri

De todos modos, el portero nacido en Argentina afirmó que dentro del camarín él se siente escuchado por sus compañeros, pese a que ellos comparten a diario con jugadores de talla mundial.

“Siento que cuando hablo en el plantel por lo menos me escuchan y eso me gusta mucho. Me siento muy respetado, a pesar que tengo compañeros que juegan con los mejores jugadores de los equipos del mundo y que son estrellas mundiales que a nivel deportivo están mucho más alto que yo”, enfatizó el entretubos.

Finalmente, dijo sentirse feliz con los compañeros de la selección. “Me gusta mucho tenerlos como compañeros y que cuando tengo una palabra con ellos, se acercan y me escuchan con una humildad muy grande. Eso es mucho más lindo que otras cosas”, cerró Galindez.

Galindez jugó la Copa del Mundo de Qatar 2022 (Getty Images)

¿Qué histórico de Ecuador criticó su capitanía?

Fue el ex jugador del Manchester United, Luis Antonio Valencia, quien criticó la capitán de Galindez en el amistoso ante Argentina.