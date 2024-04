Universidad de Chile vive un momento de ensueño. Un gran arranque en el Campeonato Nacional de Primera División que los tiene en el primer lugar del certamen junto a Deportes Iquique con 16 puntos.

Y muchos ya se entusiasman con lo que pueda hacer el equipo que dirige Gustavo Álvarez de aquí en más, pensando precisamente en poder bajar una ansiada estrella esquiva desde el año 2017.

Pero, la U lejos de conformarse con lo que tiene, quiere ir por más y en ese sentido, también con la idea firme de seguir potenciando su plantel, ya sea para la segunda mitad del presente año o en estricto rigor para la próxima temporada.

El gran golpe lo dio el legendario reportero de La Magia Azul, Carlos Efraín Mata, quien entregó un detalle potente y que va de la mano de lo que podría pasar, prontamente si de refuerzos se trata para la U.

“Por ahí alguien me contó, me deslizaron que podría, podría, la U tener una contratación bombástica a mitad de año o si no, a comienzos del próximo año”, fue la gran revelación del comunicador durante la emisión del mencionado espacio.

Mata: Habría una gran posibilidad de…”

Siguiendo en su información, el reportero afirmó que el momento de los azules, les permite seguir soñando e intentar ir por más en el corto y mediano plazo.

“Imagínate, estamos en un momento ideal, dulce e imaginen si le agregamos una contratación bombástica, sería realmente espectacular”, dijo el ex panelista azul en el Show de Goles.

Al cierre y si bien no dio nombres de eventuales incorporaciones, sí habló de traer a un futbolista de mucho peso a la U. “Bombástica, bombástica. Cuando me dijeron, bueno no me atrevo a decir, pero habría una gran posibilidad real de traer a un jugador de primer nivel a la U, ya se a mitad de año o a inicios del próximo”, cerró Mata.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

Este domingo 7 de abril de 2024, Universidad de Chile volverá a jugar y lo hará ante Unión Española en condición de visitante. El partido arrancará a las 20 horas en el Estadio Santa Laura.