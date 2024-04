Deportes Iquique está teniendo un gran inicio de temporada en el Campeonato Nacional 2024. Los Dragones Celestes son los actuales líderes junto a la Universidad de Chile y su nivel ha dejado a más de algún hincha boquiabierto.

Una de sus grandes figuras ha sido el experimentado delantero Edson Puch, quien está teniendo un verdadero renacer futbolístico en el fútbol chileno.

Vale recordar que el campeón de América con la Selección Chilena volvió al deporte rey luego de dejarlo en abril de 2022.

MIGUEL RAMÍREZ PONE EN UN ALTAR A EDSON PUCH

Miguel Cheíto Ramírez, entrenador del cuadro del norte de nuestro país, conversó con el programa Metrópolis Central de Radio La Clave y destacó la labor del iquiqueño de 37 años.

“A mí no me ha sorprendido su nivel porque su carrera ha sido extraordinaria y como jugador es destacable lo que ha hecho. Él estuvo un año sin jugar, volvió el año pasado y se quiso apurar. Lo he conocido ahora como profesional y estamos encantados con él”, indicó.

El ex UC y U es el capitán de los Dragones Celestes | FOTO: Alex Diaz/Photosport

“Él en la tarde se entrena y hace un trabajo específico. Tiene un liderazgo que los demás lo van siguiendo y los más jóvenes lo tratan de imitar”, cerró.

LOS NÚMEROS DE EDSON PUCH EN DEPORTES IQUIQUE EN ESTE 2024

Edson Puch ha disputado seis compromisos de la mano de Deportes Iquique, todos como titular: ha convertido tres goles y se ubica en la segunda posición de la tabla de máximos anotadores.