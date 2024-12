Universidad de Chile no entrega novedades en su mercado de fichajes. El cuadro azul solo ha anunciado una incorporación, lo que empieza a colmar la paciencia de un histórico del club.

Y es que para él, con Julián Alfaro no basta para ir a competir a la Copa Libertadores. Pidió que la directiva del club acelere la búsqueda de nombres para competir en el plano internacional.

Ese es el caso de Patricio Mardones. El histórico volante de los azules hizo un importante llamado: con lo que hay no alcanza y no alcanzó en 2024. Recordó que el club no se coronó campeón de la liga local.

“La U debe estar a la altura y tiene que seguir, si ya despegó. Pero no le alcanzó para el torneo nacional porque no fue campeón”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

En dicha línea, el autor del gol con el que el club celebró un título tras 25 años en 1994 señaló: “Para un torneo internacional, esa gente tiene que armar un equipo en algunos sectores para que le dé la diferencia y pueda competir”.

A pesar de dicha crítica, valoró el despegue de Universidad de Chile en 2024. Destacó el alza que tuvo el equipo de la mano de Gustavo Álvarez en la última temporada.

“Yo creo que hay una cualidad: que el equipo funcionó. Pero hay que estar consciente que para darle otros saltos de calidad, necesitan uno o dos o tres jugadores que lógicamente ayuden a potenciar al club”, reflexionó.

Patricio Mardones pidió dar un salto de calidad en el mercado de fichajes de Universidad de Chile.

La lucha de Universidad de Chile

Finalmente, no quiso polemizar con el mercado de fichajes que está realizando el archirrival, Colo Colo. Para él, presiona a los azules y eleva la calidad del balompié nacional.

“Yo creo que lo hace bien al fútbol chileno, le hace bien al industria del fútbol chileno, se eleva el nivel de campeonato”, comentó.

“Espero que la U, en el inicio de la temporada de 2024 juguemos, lógicamente, con un equipo competitivo como lo fue el 2024”, cerró.