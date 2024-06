Israel Poblete y su recordado gol en el Superclásico: “Me he dado cuenta de que al hincha de la U le importa más ganarle a Colo Colo que ser campeón”

Universidad de Chile pudo hilar una tremenda campaña en la primera rueda del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ lideraron de principio a fin en la tabla de posiciones y se perfilan como el gran favorito para quedarse con el título.

Dentro de lo que ha sido esta campaña de la U, sin duda que uno de los momentos más importantes fue el histórico triunfo del equipo de Gustavo Álvarez en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental, en el que enterró la mala racha de 23 años sin ganar en dicho recinto.

Recordando este momento, el volante azul Israel Poblete conversó con LUN y se refirió a lo que fue ser el gran protagonista del tanto del triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico.

“De verdad a ese gol le he ido tomando el peso con el correr de los meses y seguro con los años incluso voy a recordarlo por lo que significó. Pero en el momento para mí fue un gol importante, no mucho más”, comenzó señalando Poblete.

Siguiendo en aquello, el volante azul es consciente que este triunfo fue una gran alegría para el hincha de la U “o creo que si soy campeón lo voy a sentir en el momento mucho más. Pero tengo claro que para los hinchas de la U fue un gol más que histórico, casi trascendental y lo mejor que pueden haber vivido este año”.

Poblete recordó lo que fue su histórico gol a Colo Colo | Foto: Photosport

Sorprendiendo con sus palabras, el jugador de la U dentro de su sentir señaló que para el hincha acérrimo de la Universidad de Chile le es más satisfactorio ganarle su archirrival que ser campeón.

“Me he dado cuenta de que al hincha de la U, al más fanático, le importa más ganarle a Colo Colo que ser campeón”, apuntó.

Finalmente, Poblete explica en profundidad lo que fueron sus dichos anteriores, en la que narró como la gente de la U se acercó a agradecerle lo que fue ese histórico tanto ante Colo Colo, en la que quiere dejar atrás aquello y ahora pone el foco en poder ser campeón en esta temporada.

“Por lo que generó esta victoria. A mí los hinchas de la U me paran en la calle para agradecerme. Una persona me dijo: “Me hiciste llorar” y es algo que de verdad nunca pensé que alguien diría. Para mí fue un gol importante que además ayudó a sacarnos una presión histórica, pero no quiero que sea lo más importante del año para mí. Yo quiero que eso sea ser campeón”, cerró.