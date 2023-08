Darío Osorio no está teniendo su mejor momento con Universidad de Chile, en donde su nivel está muy lejano a aquel que mostró la temporada 2022 cuando irrumpió con fuerza en el fútbol chileno y llevó a que varios equipos del extranjero se fijaran en él.

Pese a que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no pasa por su mejor momento de la temporada, igual siguen los rumores que vinculan a la Joya de Hijuelas con equipos del exterior para que continúe su carrera fuera del país.

Esta situación, eso sí, despertó la inquietud de Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong reveló: “Resulta que hay un empresario español importante, no quiero quemar mi fuente. Me dice ‘hola, me están ofreciendo este jugador, a un chileno’”.

Guarello paró las antenas por los rumores que vinculan a Darío Osorio. | Foto: Photosport

“Es un empresario español importante, con recorrido, que no compra humo y no come vidrio. Muestra el perfil de Osorio en Transfermarket y pregunta. ‘Como 7 millones por el 80%’, wow, están locos. 1,5 dice. ¿Quién es el brasileño que te lo ofreció?”, aportó.

Guarello para las antenas por el nuevo culebrón azul: “¿Por qué hay un brasileño ofreciendo a Darío Osorio a empresarios españoles en 7 millones de dólares? Primero, creen que los españoles son giles que no se van a meter a Youtube o conseguir los partidos de la U segundo, ¿por qué un brasileño?, ¿qué dicen los dueños? O es un amigo brasileño de otra casa radial… raro, raro”.

De momento, Osorio entrena junto al plantel de los universitarios para tratar de salir del mal momento que atraviesan cuando el próximo lunes tengan que recibir a Curicó Unido en el Estadio Santa Laura.