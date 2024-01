Jean Beausejour y su brutal confesión tras su paso por la U. de Chile: “No me podía permitir como persona irme al descenso con la U”

El hoy retirado defensor nacional, Jean Beausejour sin duda que tuvo una gran carrera futbolística, en la que el ‘Bicampeón de América vivió momentos inolvidables con la Selección Chilena, siendo sin duda uno de los grandes puntales de la Generación Dorada.

En los últimos días, el ‘Bose’ habló en Radio ADN sobre lo que es la importancia de las Selecciones Nacionales acá en Sudamérica, en la que indica que es totalmente diferente la adhesión que existe en nuestro continente a comparación de Europa, por ejemplo.

“La Selección está totalmente vinculada con lo emocional a diferencia de Europa, acá lo que se hace en la Selección trasciende el país y no sé si trasciende de la misma manera en Europa”, comenzó señalando Beausejour.

Siguiendo con aquello, el hoy panelista de Radio ADN indicó lo que fue su etapa final dentro de la Selección Chilena, la cuál le comenzó a allanar el camino para el retiro anticipado de ‘La Roja’.

“Nos tocó vivir a nosotros algo único y ojalá sea repetible en el tiempo, pero nosotros crecimos de otra manera, viendo a la Selección nunca siendo campeona, entonces despegarse de eso cuesta mucho”, declaró.

Luego de eso, el ex Universidad de Chile indicó que su decisión de retirarse de la Selección Chilena no fue muy bien mirada por sus cercanos, pero les hizo saber que en ese momento de su carrera, su gran prioridad estaba en los ‘Azules’, quienes atravesaban un complejo pasar.

Beausejour dentro de su paso por la U | Foto: Archivo

“Cuando yo le manifesté esto a mi familia (retiro de la Selección) estaban todos enojadísimos ‘pero como se te ocurre, estás vigente’, en ese momento era titular en la Selección, pero yo ya entendía, más allá del presente mío y que en ese sentido, el tema de que con la U estuviéramos peleando el descenso pesó mucho”, sentenció.

Finalmente, Beausejour fue muy claro al señalar que como persona no podía permitir que la Universidad de Chile descendiera, por lo que decidió dar el paso el costado a la Selección Chilena y poner todo su foco en el club de sus amores.

“Yo sentía que todo mi foco tenía que estar en la U, bien o mal, pero mi foco tenía que estar ahí, no me podía permitir como persona irme al descenso con la U. Todo eso influyó, Veía que mi ciclo ya estaba, ¿para qué iba a estirar más el chicle’, ¿Qué más podía yo conseguir en la Selección?, por eso sentí que el volver no fue una buena decisión”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Jean Beausejour con la Universidad de Chile?

El ex defensor que fue campeón con los ‘Azules’ en el Clausura 2017, disputó 119 partidos, en el que anotó 2 goles y aportó con 20 asistencias.