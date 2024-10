El delantero argentino, Joaquín Larrivey desde su llegada al fútbol chileno ha demostrado un tremendo nivel defendiendo las camisetas de la Universidad de Chile y Magallanes, en la que gracias a sus goles, se ha ganado el respeto de todos en el balompié nacional.

En las últimas horas, el goleador del conjunto ‘Carabelero’ habló con el programa ‘Equipo F’ en ESPN y habló de lo que fue su paso por la Universidad de Chile, en la que fue consultado por un posible retorno al club, en la que no cerro las puertas a aquella posibilidad.

“No, cerradas las puertas para nada, creo que lo hice muy bien y así me lo demuestra también el hincha, siento que representé muy bien al hincha desde todo de punto de vista, no solo de los goles, así que la puerta cerrada no creo tenerla, pero si entiendo que es dificil”, comenzó señalando Larrivey.

Desglosando dicha posibilidad, el ‘Bati’ reconoce que de cierta forma es complejo poder tener una vuelta a la Universidad de Chile, pero sorprendió al indicar de que a principio del 2024, desde del conjunto azul lo llamaron para una vuelta, algo que finalmente no se concretó.

Larrivey y su presente en Magallanes | Foto: Photosport

“La U hizo un gran año, está haciéndolo, yo te soy sincero, me llamaron a principio de año, estuvo esa posibilidad, después hubieron otras opciones. Yo siento que las puertas cerradas no están por lo que uno hizo”, explicó.

Finalmente, Larrivey se toma con mucha tranquilidad lo que será su futuro, en la que hoy en día está netamente preocupado de poder tener un buen cierre de temporada con Magallanes y luego de eso, analizará que será de él para el 2025.

“Después si no se da y no me llaman más, estaré toda la vida agradecido de lo que viví. yo no estoy pendiente de que me llame nadie a esta altura de mi carrera, lo que hice, ya lo hice con mucha alegría y satisfacción. Hoy estoy super bien en Magallanes, orgulloso de estar acá”, cerró.