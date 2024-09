Juega en Argentina y no olvida su título con Universidad de Chile: "La U no es pasión, es amor"

Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y así bien lo sabe un integrante del último plantel campeón. Actualmente está tras la cordillera y recuerda con cariño a la camiseta azul.

Ese es el caso de Alejandro Contreras. El defensa de 31 años milita en Nueva Chicago de Argentina, pero sigue atentamente lo que sucede con el club que le otorgó el único título de su carrera.

A más de siete años de la obtención de dicha presea en 2017, rememora dicho honor de llevar la vocal sagrada en el pecho. Quedó completamente encantado con su paso por la institución.

“La U es amor por el equipo, eso ya no es pasión, no es ser hincha, eso es amor por la institución. Tengo un recuerdo hermoso de ese lugar, de todo lo que significa la U”, señaló a AS.

En dicha línea, explicó: “La hinchada, la gente que trabaja, de todo lo que forma la Universidad de Chile. La gente del CDA que te trata con cariño, los hinchas, todo lo que envuelve la U es amor”.

Y es que el color azul le enseñó la incondicionalidad. “En los malos momentos te das cuenta de las personas y ahí el hincha de la U siempre está animando incondicionalmente a su equipo. Se siente esa energía de amor”, agregó.

Alejandro Contreras alzó el título del Torneo de Clausura 2017 con Universidad de Chile.

Su título con Universidad de Chile

Finalmente, recordó su título en 2017 bajo las órdenes de Ángel Guillermo Hoyos. Fue parte del último equipo azul que alzó un título de Primera División. En esta temporada, puede caer la estrella número 19.

“Es una emoción muy grande, inexplicable. Hoy lo dimensiono un poco más porque en ese momento era joven y pensaba que a lo mejor lo iba a vivir muchas veces más. Pensaba que sería algo normal, pero no. Fue algo hermoso”, cerró.