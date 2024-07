Universidad de Chile abrochó la clasificación a la gran final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile el domingo pasado ante Everton de Viña del Mar, pero la polémica por la marginación de Marcelo Morales sigue más latente que nunca.

Gustavo Álvarez decidió no contar con el jugador para el partido ante los ruleteros y aludió a decisiones técnicas, cuando en realidad se trata de un lío contractual del jugador con la entidad azul.

El que no dejó pasar la oportunidad para criticar a Álvarez por su actuar en el caso Marcelo Morales fue Jorge Valdivia, quien dejó una dura reflexión en contra del actual director técnico de Universidad de Chile.

¿Vuelve Marcelo Morales o no? | Foto: Photosport

“Yo creo que todo está bien, que venga un equipo, que no juegue, pero que Álvarez no se siente en la conferencia y diga que es netamente deportivo, porque eso no existe”, dijo el ex jugador de fútbol en ESPN Chile.

Valdivia, sin asco, cuenta qué fue lo que Gustavo Álvarez debió haber hecho desde un principio una vez que se presentó la situación que tiene al canterano azul marginado del equipo: “Debió plantarse, debió ser un líder y no lo fue”, complementó.

¿Estará ante Cobresal? El domingo se podrá despejar una gran incógnita si es que Gustavo Álvarez cita a Marcelo Morales o lo sigue manteniendo en el congelador y lo margina del plantel de la U.

Cobresal vs. Universidad de Chile, día y hora

Este domingo 21 de julio a las 3 de la tarde, Universidad de Chile deberá presentarse en el Estadio El Cobre de El Salvador para enfrentar a Cobresal por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024.