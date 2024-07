Romai Ugarte aniquila a dirigente de Universidad de Chile por no dar la cara y dejar solo a Gustavo Álvarez: "¿A qué se dedica?"

Ahora, Universidad de Chile se mentaliza en el retorno del Campeonato Nacional del Primera División, donde están obligados a mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, para seguir con el sueño de ser campeones.

Sin embargo, una de las noticias más duras en estos días en la U es la situación de Marcelo Morales y sobre todo, que los dirigentes no han salido a dar declaraciones que tienen relación con este tema en particular.

Y se ha dejado mucho para la especulación, donde el único que ha enfrentado el tema es el técnico Gustavo Álvarez, quien desde luego, tuvo palabras para la marginación de Shelo del duelo ante Everton señalando que fue una decisión que pasó netamente por su parecer.

Fue el periodista Romai Ugarte, quien dijo estar del lado de la versión que entregó el estratega. “Le creo todo a Álvarez, no tendría por qué mentir. No creo que sea un equipo que mienta”, manifestó en diálogo con BOLAVIP CHILE.

La dura crítica de Romai Ugarte a la dirigencia de la U

Fue entonces, cuando el comunicador manifestó toda su molestia y apuntó al gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo. “Claro que hace falta la palabra de los dirigentes, ¿Dónde está Mayo? ¿A qué se dedica Mayo?”, afirmó el ex CDF.

Ugarte apunta a Manuel Mayo (Photosport)

De paso, enfatiza que se está repitiendo el mismo modus operandi de procesos anteriores. “Pellegrino al final también estaba solo, iba a las conferencias solo y estas cosas no son del técnico. Tiene que explicar por qué no se va a vender, por qué no se aceptó la oferta de un millón, entonces después dicen que la prensa miente”, apuntó.

Finalmente, volvió a emplazar a los dirigentes de Azul Azul y que de una buena vez, salgan a hablar a los hinchas azules. “Que den la cara, porque no la están dando. Ya es hora que salgan de Sanhattan”, cerró Ugarte.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.