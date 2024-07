La Copa América concluyó el domingo pasado con el título de Argentina sobre Colombia, partido que se disputó en Miami y que vio cómo Lautaro Martínez anotó el único gol del compromiso en el segundo tiempo extra de alargue.

El certamen continental no dejó buenas sensaciones para la Selección Chilena, escuadra que se retiró de Estados Unidos no solo sin ganar un solo partido, sino que en tres compromisos ni siquiera pudo anotar un gol.

El que no tuvo ningún tipo de miedo para usar la palabra fracaso fue Fernando ‘Nano’ Díaz, entrenador de Coquimbo Unido quien en diálogo con De Fútbol Se Habla Así de D Sports se largó con todo.

La Roja se quedó sin pan ni pedazo en la Copa América. | Foto: Photosport

“De repente cuando vienen este fracaso, porque obviamente fue un fracaso lo nuestro no solo por no pasar, por no ganar y no marcar un gol. Estamos en la cola de Sudamérica”, dijo con duras palabras el entrenador coquimbano.

En esa línea, Díaz acalla las críticas y quejas de que en La Roja no hay jugadores para afrontar los desafíos: “Escucho voces que no hay jugadores… mi visión como entrenador es sacarle rendimiento a lo que tenga, usar toda esa capacidad para sacar rendimiento”, sostuvo.

Lo cierto es que La Roja no hizo una buena Copa América y no dejó buenas sensaciones, pero ahora se tendrá que concentrar en la reanudación de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Esto viene para La Roja

Chile jugará a principio de septiembre contra Argentina en Buenos Aires y después deberá recibir a Bolivia en el Estadio Nacional. Octubre, en cambio, presenta un panorama más complejo; recibir a Brasil y visitar a la difícil Colombia en Barranquilla.