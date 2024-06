Universidad de Chile tiene una promesa en su cantera. Llegó al país en marzo de 2024 y en pocos meses fue seleccionado para representar a la selección sub-20 de su país, Uruguay. Ante dicha situación, enloqueció al pequeño pueblo en el que se crio: tiene poco más de mil habitantes.

Ese es el caso de Marco Oroná. El volante de 18 años arribó desde Villa Soriano, una localidad ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina. Su padre, Juan, está orgulloso y no puede contener la emoción de que su hijo esté jugando en su combinado nacional. Vestirse de azul le cambió la vida.

“Le digo que estar en la Universidad de Chile y ser citado a la Selección Uruguaya es el sueño del pibe. Me acuerdo que, cuando jugaba Uruguay y lo mirábamos juntos, él se envolvía con la bandera y me decía: ‘papá, yo voy a estar ahí’. Jamás me voy a olvidar de eso”, comenzó asegurando en conversación con AS.

A pesar de ello, le recomienda a su hijo mantener tranquilidad con el debut profesional: “Marco debe seguir trabajando duro, esforzándose y haciendo las cosas bien. Es un chico muy humilde, que no habla mucho, pero su sueño es llegar a la Primera de la U de Chile. Ya está entrenando con el primer equipo”.

Marco Oroná ilusiona a Universidad de Chile y a Villa Soriano.

Enloquece a su pequeño pueblo

En dicha línea, en la tierra natal del volante de la categoría sub-21 de Universidad de Chile están entusiasmados con tener un nuevo héroe. Así lo manifestó su padre, asegurando que no puede contener la emoción cada vez que le preguntan de su hijo. Es el orgullo del pueblo.

“Seguimos todas las páginas chilenas que nos puedan saltar en Instagram y Facebook. Toda la gente de acá está enloquecida con él… El otro día, antes de que Marco jugara con la Selección, los más pequeños de La Villa FC le hicieron un video para apoyarlo. Fue muy emocionante”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra San Antonio Unido por Copa Chile. Se jugará el lunes 24 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.