Justo un año después del Mundial de 1994 en Estados Unidos, llegó a Universidad de Chile el bicampeón con Argentina de la Copa América y que también tuvo minutos en la Copa del Mundo, Leonardo Adrián Rodríguez.

La llegada del Leo fue furor, y él respondió con talento, magia y goles, lo que lo convirtieron sin lugar a dudas en uno de los ídolos más queridos por los hinchas de la U, estando con el cuadro azul en dos etapas, donde supo salir campeón en tres ocasiones.

Y pese a vivir al otro lado de la cordillera, Rodríguez estuvo presente en el Estadio Nacional en el triunfo del Bulla ante Unión La Calera, sí, por que su cara está inmortalizada en una bandera flameada por los fanáticos, algo que le llegó al corazón, escribiendo en su Instagram: “Pasaron 20 años y cada partido me tienen presente, gracias eternas”.

BOLAVIP se contactó con Leo Rodríguez el que reaccionó a lo ocurrido anoche en el Nacional, pero además, entrega datos desconocidos de la devoción del hincha azul por él.

“Es sorprendente porque todos los fines de semana me mandan fotos con camisetas que yo usé en la U, un grupo de hinchas que van a la cancha con una bandera mía, no sucede eso en otras partes, pasaron 24 años y me mandan mensajes hermosos”, afirma.

La bandera que los hinchas de la U flamean en homenaje a Leo Rodríguez

Leo se emociona con todo esto, y agrega “y te digo algo, hay muchos chicos que llevan mi nombre, hay hinchas de la U que le han puesto Leonardo Adrián, sus papás me han mandado mensajes, es maravilloso, son muchas cosas”.

Homenaje prometido a Leo Rodríguez

El crack también adelante que ya ha conversado con Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul para acudir a uno de los partidos que le quedan a Universidad de Chile de local para recibir un cuadro tal como ocurrió con Marcelo Salas hace unas semanas.

“Tengo pendiente ir a Santiago porque la U me quiere homenajear como lo ha hecho con otros ex jugadores”, confiesa.