Universidad de Chile ya comienza a planificar lo que será su temporada 2024, en la que sin duda que el entrenador de la U, Gustavo Álvarez deberá tomar una importante decisión para parar su equipo estelar, en la que el puesto de arquero sin duda será su gran disyuntiva.

Las grandes condiciones de Cristopher Toselli y Gabriel Castellón, sin duda que ponen en un atractivo problema al DT azul, en la que el periodista, Cristián Arcos se encargó de comentar en Radio ADN sobre las grandes cualidades de ambos porteros, en la que partió con el ex Huachipato.

“Yo creo que Castellón es un muy buen arquero, un arquero que lo conoce el entrenador, un tipo que ha crecido mucho como portero, que en algún momento lo veía más como un volador y hoy lo veo más atajando que volando, era muy histriónico, hoy lo veo más seguro en ese sentido”, comenzó señalando Arcos.

Por otro lado, el comunicador destaca la gran presencia que genera un portero como Toselli, a quien lo considera como un guardameta con mucha solvencia y experiencia, la cuál es fundamental.

Castellón es uno de los refuerzos de la U para este 2024 | Foto: Photosport

“Toselli yo creo que tiene una experiencia y tranquilidad que irradia y eso también es muy importante”, declaró.

Arcos y su arquero titular para la U

Finalmente, Arcos se puso en los zapatos de Gustavo Álvarez como entrenador de la Universidad de Chile, en la que indicó con qué portero partiría de titular para este 2024, en la que adelanta de igual forma, que será una gran y benefactora competencia por el arco azul.

“Yo habría partido con Castellón, lo interesante y muy bueno para la U es tener a dos arqueros buenos, dos arqueros muy buenos, porque el que juegue, va a tener el apuro permanente de que si yo suelto el arco, me lo va a quitar un tipo que no me va a devolver la portería, por la razón que sea. Eso es muy bueno”, cerró.

¿Cuándo es el debut de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

En una primera instancia, Universidad de Chile tendría su debut dentro del Campeonato Nacional 2024 el próximo domingo 18 de febrero a partir de las 18:00 horas ante Cobresal en el Estadio Nacional.