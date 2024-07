El nombre de Charles Aránguiz en Universidad de Chile ha comenzado a tomar fuerza. Una muy buena oportunidad del equipo bullanguero para contar con uno de los esperados regresos de cara al segundo semestre del año. De hecho, el futbolista aumenta las posibilidades, ya que, no está siendo convocado en el Inter de Porto Alegre para el partido de hoy.

Internacional de Porto Alegre enfrentará hoy jueves al Fluminense en una nueva fecha del Brasileirao, donde Charles Aránguiz no entró en la convocatoria final. Se desconocen las razones de la ausencia del volante nacional, considerando que venía sumando minutos en los últimos encuentros del cuadro rojo.

Por la misma situación, es que la ilusión en los hinchas de Universidad de Chile aumenta para volver a ver a Charles Aránguiz con la camiseta del Romántico Viajero. Una situación que, al interior del plantel, ya comienzan a referirse frente a la posibilidad de que se sume como uno de los próximos refuerzos del club.

Charles Aránguiz en el partido del Inter de Porto Alegre vs Botafogo. (Foto: Getty Images)

Cristopher Toselli por opción de Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Este jueves, el portero Cristopher Toselli atendió la conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y respondió las preguntas de los medios de comunicación presentes. En la previa del compromiso frente a Everton en Viña del Mar por la Copa Chile, el guardameta fue consultado por la opción de sumar a Charles como refuerzo.

“No soy quién para descubrir lo que es Charles. Si llega al club, buenísimo, porque vendrá a aportar. Es un futbolista de categoría e histórico para esta institución”, fueron las palabras que entregó el guardameta azul en una primera instancia.

No obstante, también fue consciente y no quiso entregar mayores detalles de su comentario al respecto, dado que “no vale la pena ni me gusta hablar de posibles. Cuando llegue el momento de hablará de eso”, sentenció.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo encuentro de Universidad de Chile será este domingo 6 de julio a partir de las 15:00 horas cuando visiten a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Este encuentro es válido por la semifinal ida de la fase regional en la Copa Chile.