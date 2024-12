El defensor nacional, Luis Casanova logró hilar una importante temporada con Deportes Iquique en este 2024, en la que consiguió llegar a la Copa Libertadores, el gran objetivo que tenía con los ‘Dragones Celestes’

En las últimas horas, el zaguero conversó con AS Chile y habló de lo que fue su paso por la Universidad de Chile, el que no fue para nada fácil por el momento que pasaba el club dentro de esos años, pero que catalogó como positivo.

”Mi paso por la U fue lindo, lo pasé bien, aunque con momentos complicados como pelear en la parte baja, convivir con esa presión que a uno lo ahoga un poco. Pero quedé contento y tengo lindos recuerdos de la gente que nos veía, de los trabajadores de la U, de todos”, partió señalando Casanova.

Haciendo un balance de lo fue su paso por Universidad de Chile, el defensor quedó bastante satisfecho, remarcando en que a pesar de llegar de la B, terminó haciéndose un nombre dentro del club, en donde llegó a ser capitán.

“Siento que también fue un paso grande porque llegué desde la B y me terminé yendo como capitán de la U, con aciertos y desaciertos. Siento que fue un lindo paso, quizás no fue la forma en que me quería ir, pero siempre agradezco los momentos y a la institución por confiar en mí”, declaró.

Finalmente, Casanova abordó lo que fue el duro momento que vivió con la Universidad de Chile, en donde estuvieron al borde del descenso, dejando en claro que fue una situación que generó mucho deterioro en lo psicológico, pero que terminó sirviendo para lo que ha sido el renacer del club hoy en día.

“Se pasaba mal en el día a día. La parte sicológica influye mucho cuando no estás acostumbrado a vivir esos momentos. Pero también siento que fue un punto de inflexión para que se mejoraran muchas cosas y así ver ahora a una U más sólida, que ganó la Copa Chile”, cerró