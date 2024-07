Marcelo Díaz alza la voz por el presente de Marcelo Morales en la U: "Lo veo enfocado, ya que si no..."

En Universidad de Chile, un tema se ha hecho recurrente en los últimos días y es la situación de Marcelo Morales, quien mantiene en vilo su continuidad en los azules a la espera de saber qué ocurrirá en su carrera.

Algo que incluso, el propio capitán de los azules salió al paso durante este miércoles. Marcelo Díaz, se refirió al momento que complica al Shelo, donde reconoció el importante consejo que le da al zurdo.

“Marcelo es un jugador de casa, querido, que ha respondido en el primer semestre y durante todo el tiempo que lleva jugando en la U. Es un buen muchacho, hablo a diario con él y le recomiendo disfrutar y que lo pase bien en los entrenamientos”, reconoció Carepato.

De todos modos, no quiso inmiscuirse en si el jugador se va o se queda, donde además, su marginación pasó por Gustavo Álvarez y solo reveló, que el oriundo de San Miguel se le ve muy enfocado en el segundo semestre con los laicos.

“Lo que venga en el futuro se va a resolver, no depende de él, si no lo que depende de él es el hoy y hoy, está acá. Ya lo dijo el entrenador que fue una decisión de él y ante eso no hay nada más. Marcelo sigue entrenando con nosotros, está contento, enfocado y como todos nosotros se está preparando para iniciar la segunda parte del año que será muy importante”, afirmó Díaz.

Marcelo Díaz y su exigencia al Shelo Morales

A su vez, apuntó que debe ser complejo para él estar pensando qué ocurrirá con su futuro, pero sea lo que sea, siempre contará con el apoyo de sus actuales compañeros del plantel azul.

“Claramente, no es fácil estar pensando en tu futuro, pero mi recomendación desde el día uno a cualquiera de mis compañeros es disfrutar acá y hasta el último día que estén acá es dar lo mejor de sí. Si a Marcelo le toca irse, le desearemos lo mejor y si se queda, tendrá que competir como ha sido hasta ahora”, dijo el mundialista.

Al cierre y pese a todo dijo “Marcelo va a estar disponible para este partido y después, es el entrenador quien toma las decisiones”, donde a su vez, dio a conocer que ve al jugador muy mentalizado, ya que de sentir que no es así, él mismo asumiría el importante rol como capitán que es.

“Más allá de lo que se diga afuera, él está muy enfocado, no ha perdido su compromiso con el club y con los compañeros, porque si no ahí sí que yo saltaría y lo metería al saco. Pero está comprometido como todos”, concluyó Díaz.

Morales vive días claves en la U, tanto por su futuro como saber si será citado para el fin de semana (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.