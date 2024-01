La Universidad de Chile sin duda que dentro de sus últimos años ha vivido momentos complejos, en el que los ‘Azules’ han estado lejos de luchar por cosas importantes como lo ha sido a lo largo de su historia y se ha visto inmerso en una dura lucha para mantener la categoría en las anteriores campañas.

Sobre lo que ha sido estas instancias, el hoy volante del ‘Romántico Viajero’, Marcelo Díaz en conversación con Radio ADN reveló lo que significó para él estos años angustiantes para la institución.

“A mí se me hizo bastante complicado estar afuera y no poder ayudar, siempre en mi mente estuvo volver a la U, pero claramente quería hacer una carrera en el extranjero”, comenzó indicando Díaz.

Dentro de estos periodos plagado de angustia para el equipo y los hinchas, el ‘Carepato’ indicó que quería formar parte de la institución en aquellas instancias, pero desde el club no le abrían las puertas aún.

“Para todos los que somos aficionados y amamos a la U, ver a la U en esa condición durante muchos años no nos gustaba. Yo solo quería venir, daba igual la forma y el fondo, solo quería estar acá. No se pudo dar en el pasado y afortunadamente hoy se da”, explicó.

Pensando en lo que será este 2024, el ‘Bicampeón de América’ asegura que este tipo de sucesos estarán lejos de ocurrir en esta temporada y que el equipo está preparado para volver a luchar por cosas importantes.

Díaz es hoy el capitán de la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“Las cosas están dadas para que sea muy diferente a lo que ha sucedido en los otros años. El club ya pasó por momentos muy malos, no se puede volver a repetir la situaciones de antes. Yo me encuentro con un club muy ordenado, acá tienen las condiciones suficientes para venir a trabajar y dar lo mejor de uno”, declaró a Radio ADN.

La posibilidad del retorno de Vargas y Aránguiz

Otro de los temas que abordó el hoy volante y capitán de los ‘Azules’ fue sobre la posibilidad de retorno de Eduardo Vargas y Charles Aránguiz a la Universidad de Chile, en la que se manifestó a ello.

“Yo no he podido conversar con ellos de esas cosas, con el que más tengo contacto es con Charles, pero no hemos hablado. Acá el presidente lo dejó bien claro, que las puertas están abiertas”, esgrimió.

Finalmente, Díaz espera que estos retornos de ambos jugadores a la U sean una realidad en un breve período de tiempo, lo que significaría una importante noticia para el fútbol nacional.

“Si ellos están dispuestos a volver el día de mañana, creo que sería muy bueno para el fútbol chileno y para ellos también, que van a estar cerca de sus familias”, cerró.