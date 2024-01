Marcelo Morales deja atrás a la sub 23 y se integra a la pretemporada de Universidad de Chile

No hubo tiempo para vacaciones. Tras quedar al margen de la selección chilena sub 23 que participará en el Preolímpico de Venezuela clasificatorio para Paris 2024, luego de no ser convocado por el técnico de La Roja, Nicolás Córdova, el lateral de Universidad de Chile, Marcelo Morales dio vuelta la página.

Al menos en lo que respecta a la práctica misma, ya que el zurdo se integró rápidamente a los trabajos de pretemporada en la escuadra azul de cara al presente año en el CDA.

Ahora, el Shelo se puso a las órdenes del entrenador argentino, Gustavo Álvarez quien suma así, un nuevo jugador que no estaba contemplado tenerlo tan pronto y sabe, de su buen nivel al cierre del último Campeonato Nacional.

Eso sí, ahora el oriundo de la comuna de San Miguel tendrá competencia por el puesto, ya que José Castro está recuperado y es alternativa viva para Álvarez, pero feliz en su afán de tener mínimo, dos jugadores por puesto.

Morales no fue convocado al Preolímpico (FFCH)

Marcelo Morales no va al Preolímpico de Venezuela

Según contó Redgol, el Shelo Morales no cumplió con una tarea respecto a que en dos semanas debía bajar su índice de grasa corporal y es por eso, que Córdova decidió marginarlo y en su lugar citar a Daniel Gutiérrez de Colo Colo y a Esteban Matus de Audax Italiano.

Todo esto, pese a ser el sexto mejor asistidor del torneo de Primera División, su nivel y números no fueron factor para el estratega y ante el incumplimento mencionado, no lo lleva a Venezuela.

Ahora, el lateral izquierdo se centra en lo que viene con la U y ya piensa en los desafíos inmediatos que son los amistosos ante Unión Española y por el Torneo de Verano ante Universidad Católica y Coquimbo Unido.

¿Cuáles fueron los números del Shelo Morales en 2023?

El jugador de Universidad de Chile entre Campeonato Nacional y Copa Chile, disputó 23 partidos de los cuales, en 21 fue titular. Anotó un solo gol y dio seis asistencias en el certamen de Primera División.

¿Cuáles son los partidos que tiene la U confirmados en pretemporada?

A la fecha, son cuatro encuentros que los azules tienen en el horizonte de cara al inicio de la temporada 2024. El día sábado 20 de enero enfrentarían a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Luego, el Torneo de Verano donde el día 27 se medirán ante Universidad Católica y el 30 frente a Coquimbo Unido, ambos en el Francisco Sánchez Rumoroso, para los primeros días de febrero chocar en un duelo internacional, ante Emelec, posiblemente de nuevo en Plaza Chacabuco.