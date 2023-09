El defensor nacionalizado chileno, Matías Zaldivia es uno de los jugadores que ha podido defender la camiseta de los dos grandes equipos del fútbol chileno: Colo Colo y Universidad de Chile, en la que este último, es hoy su actual equipo en su carrera.

En las últimas horas, el zaguero de los ‘Azules’ conversó con la comunicadora, Constanza Solar en el programa ‘Misión Deporte’ y abordó el como se vive un Superclásico del fútbol chileno, en esta oportunidad, como jugador de la Universidad de Chile.

“Es algo difícil, después de tanto tiempo no poder romper esa racha. A mí me tocaron dos partidos, en el Monumental hicimos un partido inteligente por así decirlo, no había que perder, los clásicos si no puedes ganar, no puedes perderlos”, comenzó indicando Zaldivia.

Hace unas semanas, ambos equipos se vieron la cara en un nuevo Superclásico, en la terminaron igualando a un tanto en el Estadio Santa Laura, en la que el defensor de la U analizó este encuentro, pese a no poder decir presente en dicho duelo tras estar suspendido.

Zaldivia dijo presente en el duelo ante Colo Colo en el Estadio Monumental | Foto: Photosport

“El otro día fue un tiempo para cada uno, viéndolo de afuera, el primer tiempo Colo Colo estuvo mejor, pero en el segundo tiempo la verdad que nosotros pudimos haber llevarnos la victoria, tuvimos jugadas de peligro al comienzo”, explicó.

Finalmente, Zaldivia alabó a sus compañeros por lo que fue dicho compromiso, en la que destacó la gran entrega, sosteniendo en que era difícil poder reponerse tras partir abajo en el marcador y ellos lo hicieron.

“Lo que más me gustó del equipo y que resalto es como revirtieron, porque no fue fácil empezar perdiendo, Colo Colo dominó en esos primeros minutos y no fue fácil revertirlo y lo hicieron de gran manera. En el segundo tiempo fue una lucha el partido constante y estuvimos a la altura”, concluyó.