Matías Zaldivia confesó su conversación con Piero Maza tras la expulsión a Leandro Fernández. El defensa de Universidad de Chile recibió un importante detalle por parte del árbitro.

¿Cuál? En el encuentro ante Iquique y tras la tarjeta roja al atacante argentino, el juez habló con el zaguero y este respondió su inquietud. Le contó por qué decidió expulsarlo vía tarjeta roja directa.

En conferencia de prensa, el zaguero comenzó indicando: “Estaría bueno que se unifiquen los criterios en las expulsiones. No me detengo en los fallos arbitrales, porque por ahí el primer penal nuestro otro árbitro no lo cobra”.

“El otro día nos tocó la expulsión de Lea, que para mí es sin querer. Lo que me decía Piero es que no importa que se haya resbalado, sino que lo que importa es dónde haya impactado al jugador”, destapó.

En dicha línea, recalcó: “Entonces, a veces los criterios son distintos, pero bueno, a veces te toca a favor y otras en contra. Tenemos que estar más allá del arbitraje y pensar en volver a sumar”.

La ausencia de Leandro Fernández

Ante ello, Matías Zaldivia expresó su desazón por la ausencia de su amigo en el plantel de Universidad de Chile. Afortunadamente para los azules, solamente fue castigado por un partido.

“Lea sabemos lo que implica para nosotros. En goles y asistencias no sé si es el que más suma, es determinante. Por suerte solo va a ser una fecha”, sentenció uno de los capitanes azules.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Unión La Calera. Se disputará el sábado 5 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Será válido por la fecha 27 del torneo local.