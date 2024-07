La falta de refuerzos impacienta en Universidad de Chile. A pesar de que los azules anunciaron a Antonio Díaz, un mítico jugador de club quiere más. Advierte que la lucha por el título se puede poner cuesta arriba.

Así lo percibe Miguel Ángel Gamboa ante las amenazas que significan Colo Colo y Universidad Católica. El mundialista conversó con BOLAVIP CHILE y respondió a la consulta: ¿los azules pueden alzar el título con lo que tienen?

“Son respuestas difíciles, depende de cómo se refuerce Colo Colo y Universidad Católica. También depende de eso. Ahora, yo estoy dudando de que los refuerzos que quiere Universidad de Chile, porque muchos no son refuerzos. Son jugadores para llenar un plantel”, comenzó señalando.

En dicha línea, explicó qué quiere, detallando: “Los que se bajan del avión y hacen goles. Los demás son apuestas, porque últimamente Chile no trae jugadores de categoría que uno digan que son muy buenos. A muchos de estos uno no los he visto jugar en Argentina, porque no juegan en equipos grandes”.

Miguel Ángel Gamboa quiere fichajes de calidad en Universidad de Chile.

¿La U está para salir campeón?

A pesar de la preocupación por los posibles refuerzos de los archirrivales, Miguel Ángel Gamboa no pierde la cabeza. En juego, Universidad de Chile no se queda atrás. Falta afinar los errores cometidos en el primer semestre.

“También depende de cómo funcionen. Una vez en la cancha, los jugadores son los que determinan, juegan bien o mal, al final son los que definen. Si andan bien, fácilmente pueden mantenerse y salir campeones”, explicó.

“La U está para pelear el campeonato. No lo han hecho tan mal, por algo van punteros. Creo que tienen que reforzar todo lo que hicieron mal en la primera rueda”, finalizó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Se disputará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.