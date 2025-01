Universidad de Chile arrancó con el pie derecho su defensa al título de la Copa Chile, en donde el día de ayer se desplazó hasta el Estadio Bicentenario de La Florida para vapulear a Deportes Recoleta por un contundente 6-1.

Uno que tuvo una buena jornada fue Nicolás Guerra, quien se matriculó con un verdadero golazo y una asistencia ante el cuadro metropolitano: “Me sentí bien, tuve la oportunidad de anotar y dar una asistencia. Me he sentido bien en los últimos partidos, muy cómodo, así que feliz por eso”, dijo en el post partido.

Guerra anotó golazo ante Recoleta. | Foto: Photosport

Consultado por la férrea competencia que la dirigencia azul le puso con Rodrigo ‘Tucu’ Contreras y la inminente llegada de Lucas di Yorio, Guerra expresó que “Es normal, todos los años hay mucha competencia. Como dije en su momento, si llega a aportar, cualquier jugador es bienvenido”.

“Todos estamos en un gran nivel, así que no tengo duda que al que le toque va a andar bien”, complementó en el cierre una de las figuras que tuvo Universidad de Chile en su arrollador primer partido oficial de la temporada 2025.

Ahora, la U no tiene mucho descanso y el domingo nuevamente tendrá que saltar a la cancha: será ante Magallanes el domingo 2 de febrero a las 8:30 de la noche en el Estadio Nacional por la Fecha 2 de la Copa Chile 2025.

El grupo de la U en Copa Chile

Universidad de Chile comparte grupo en la Copa Chile con Magallanes, Deportes Recoleta y Santiago Morning. Los azules pretenden sortear de manera airosa el grupo para seguir la defensa del título.