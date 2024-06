La noticia durante el pasado jueves ligada a Universidad de Chile, la entregó el delantero argentino, Joaquín Larrivey, quien en diálogo con La Magia Azul entregó una reveladora información.

En la oportunidad, el Bati dijo que la dirigencia de la U lo llamó a principios de esta temporada 2024, tras el buen semestre que realizó en Magallanes el año pasado.

“Sí, hubo un acercamiento, pero no se dio. Te estoy diciendo algo que no sabe nadie. Por cosas del fútbol, no por parte mía, no se terminó dando. Te estoy hablando de no hace mucho. Quedó en nada en ese momento”, dijo Larrivey al programa número 1 de los azules.

Las reacciones fueron muchas ligadas al mundo azul, sobre todo entre aquellos hinchas que hasta el día de hoy quieren y piden el regreso del argentino a las huestes azules.

La dura respuesta de Coke Hevia

Sin embargo, hay algunos que se toman con mesura y con cierto escepticismo las palabras de Larrivey hace unos días y sienten que pasa más, por una invención del delantero.

Tal es el caso de Coke Hevia, quien en el programa “Pauta de Juego” de Radio Pauta de este viernes, dejó entreabierta la puerta y puso en duda la veracidad del hecho que cuenta el ex Cerro Porteño.

“¿Para ser honesto? No le creo”, dijo enfáticamente el periodista sobre las declaraciones del ex delantero laico.

Larrivey asegura que pudo volver a la U (Photosport)

¿Cuántos goles anotó Joaquín Larrivey en la U?

Entre las temporadas 2020 y 2021, el actual delantero argentino de Magallanes, Joaquín Larrivey, anotó 41 goles en 73 partidos disputados con la camiseta de Universidad de Chile.