Tras la obtención de la Copa Chile, la U comienza a planificar su temporada 2025, donde además de competir en los torneos locales, vuelve a Copa Libertadores en su fase de grupos.

Y uno de los temas es el tema renovaciones donde el gran dolor de cabeza es la situación de Marcelo Morales. El lateral izquierdo de la U pareciera estar cada vez más lejos de seguir en el CDA, pese a que él mismo señaló que la situación está siendo analizada por su representante y que él quisiera seguir en los azules.

Algo que negó rotundamente Coke Hevia en su espacio radial, Pauta de Juego, quien le pidió al jugador que no mienta, ya que – según su información – no va a continuar en los azules.

“Marcelo Morales se va y es ahí donde me caliento, porque él es un jugador que yo me he cansado de destacar, pero no le mienta a la gente”, sostuvo Hevia, quien agregó que “ayer en la celebración, Marcelo Morales se despedía de todos”, apuntó.

Hevia: “Morales se va a Nueva York”

A su vez, hace un tiempo, el periodista señaló que el futuro del zurdo estaba en la MLS de Estados Unidos. Sin embargo, sostuvo que está clara la ciudad norteamericana a la cual iría el de San Miguel, pero que falta por resolver a cuál equipo de la franquicia será.

“Tengo la duda a cuál conglomerado va a ir. En un altísimo porcentaje, Marcelo Morales va a estar viviendo en Nueva York, ´hace frío, hay que abrigarse, Marcelo´. No se si se va al Grupo City o al Grupo Red Bull, pero se va Nueva York”, confesó el comunicador.

De paso, cree que algo pudo hacer tanto Universidad de Chile, como él mismo algún gesto con el club que lo formó. “Le hicieron cinco ofertas, está bien. Tu representante quiere abrir un mercado allá donde si andas bien tienes dónde rebotar para afuera que es una movida genial, pero la U hizo por ti, pues flaco. Le pudiste dejar algo, yo no juzgo y la U, debió renovarlo antes, también”, recalcó.

¿Y si es que realmente renueva como se dice? “Que renueve, pero la información que yo tengo es que se va”, cerró tajantemente Coke Hevia.