Pese a que aún resta poco menos de un mes, al menos, ya se vislumbra lo que puede ser la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional de Primera División, previo al bloque de Copa Chile y la Copa América.

En ese sentido, Universidad de Chile mira de reojo lo que pueda ocurrir con su partido ante Everton de Viña del Mar, por la jornada 15 del certamen, en duelo que se tiene que desarrollar en el Estadio Sausalito de la Ciudad Jardín.

Aquel duelo, tiene agendada la fecha del sábado 1 de junio a las 15 horas en el mencionado recinto deportivo, algo que ya se puede mirar con un dejo de sigilo y mucha precaución.

De seguro, tanto la ANFP como autoridades regionales de seguro tienen un plan a elaborar o algún informe respecto a aquella situación que podría verse un tanto removida en relación a como estaba planificado con anterioridad.

Presidente Gabriel Boric complica a la U

Pues bien, resulta que ese mismo y por régimen constitucional, se debe realizar la Cuenta Pública 2024 a cargo del Presidente de la República Gabriel Boric Font en el Congreso Nacional de la ciudad de Valparaíso, algo que complicaría a la U y a los ruleteros. De todos modos, solo faltaría confirmar la hora del reconocido acto republicano.

Como es sabido, siempre el contingente policial para el resguardo y seguridad es mayor que en otras ocasiones, precisamente por manifestaciones que podrían ocurrir en alrededores del Parlamento. A eso añadir, que vecinos afectados por los incendios en Viña, Quilpué, Villa Alemana y Limache en febrero pasado, también podrían aprovechar la instancia e ir a pedir la ayuda prometida que todavía no ha llegado en plenitud.

Además, considerar que el año pasado el discurso arrancó a las 11:21 horas y se extendió hasta las 14:57 horas, siendo el más largo desde el Presidente Patricio Aylwin en 1993.

Esto quiere decir, que las logísticas de seguridad estarían encasilladas en Valparaíso, por lo que resultaría complejo tener que tomar resguardos de orden en Viña del Mar, cuando el contingente mayoritariamente estaría en lo antes mencionado. En todo caso, aún por la lejanía en el tiempo, se desconoce si los evertonianos querrán contar con público azul.

Desde luego, es una situación que está por verse y que aún falta bastante tiempo para que eso se lleve a cabo o donde quizás, todo se mantenta de la misma manera tal como está planificado.

La final de la Champions League

Para los amantes del fútbol justamente ese sábado 1 de junio y también a las 15 horad de nuestro país, se disputará la final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en Londres.

La final de la UCL, coincide con

Pese a que algunos no les gustaría perderse detalle alguno de lo que ocurre en Europa, está claro que la ANFP no movería el partido por un duelo que se va a jugar a muchos kilómetros de acá. No lo hicieron con un Clásico Universitario mientras se llevaba a acabo la Teletón, mucho menos ahora que no tiene nada que ver con nuestro país.