Uno de los grandes proyectos de Universidad de Chile terminó oficialmente su ciclo este miércoles. El futbolista estuvo más diez años en el Romántico Viajero, pero ante la falta de oportunidades decidió buscar nuevos desafíos.

Esto trata de Simón Contreras que con 21 años cierra su ciclo en la U. Lo que confirmó a través de sus redes sociales con una emotiva carta.

Pitu Contreras terminó su ciclo en la U (Foto: Photosport)

“Si bien hace ya más de 1,5 años que jugué mi último partido, firmé mi finiquito y se cerró oficialmente mi etapa en el club. Llegue cuando tenía 10 años y me voy con 21. Agradezco plenamente a cada persona que me toco conocer en mi etapa formativa y profesional”, partió diciendo el lateral.

En 2020 debutó con Rafael Dudamel y se ganó un puesto de titular. Incluso disputó torneos internacionales. Pero con Santiago Escobar perdió terreno y salió cedido.

La despedida de Simón Contreras

“Si bien no tuve un paso glorioso en cuanto a resultados en la etapa profesional de hecho me tocaron años bastante difíciles, defendí con amor y orgullo la camiseta desde mi primer partido en la sub 11 hasta el último que jugué en el primer equipo”, agregó que en los últimos años estuvo a préstamo en Universidad de Concepción y Magallanes.

“Pude lograr mi sueño que era jugar en la U que iba como hincha al estadio de chico con mi familia pensando que era imposible llegar a jugar ahí, también tuve la suerte de compartir camarín con ídolos de la U y del fútbol Chileno. Gracias a la gente que apoya siempre”, cerró Contreras.

Ahora el futuro del “Pitu” indica que seguiría su carrera en la región de O’Higgins. En los últimos días se ha indicado que sería el nuevo refuerzo de O’Higgins para la temporada 2024.