Universidad de Chile anotó otro refuerzo desde Huachipato. El cuadro azul sumará a Gonzalo Montes a sus filas, lo que levanta la suspicacia de un vínculo entre las directivas de ambos clubes.

Al menos, así lo piensa un referente de los azules: Cristián Castañeda. En conversación con BOLAVIP CHILE expuso sus dudas ante la posible relación entre los dueños de los equipos.

Para él, hay algo más en el arribo del volante uruguayo a los azules. Además del conocimiento de Gustavo Álvarez, intuye que algo está pasando tras bambalinas. Exigió una explicación.

“No tengo certeza, pero tampoco tengo dudas. Es así. Algo pasa. Buena relación, mismos dueños, no sé. Siempre he sido crítico de por qué no se transparenta los verdaderos dueños de la Universidad de Chile”, comenzó señalando.

Y es que para él, no hay nada de malo. Sin embargo, quiere que los hinchas tengan conocimiento de qué pasa con su equipo. La incertidumbre alimenta la mala espina.

“Yo creo que no es un pecado para nada ser dueño de un club. ¿Y por qué tanto misterio? No sé. Me imagino yo que habrá una explicación mayor de por qué no se transparenta eso”, agregó.

“Insisto, creo que para mí todo el que nada hace, nada teme. Entonces, ¿por qué ocultarlo tanto? Insisto, no es un pecado ser dueño de un club. Al contrario, yo tuviera la plata también de invertir en un club, pero es así”, cerró.

Cristián Castañeda pidió transparentar la relación entre Universidad de Chile y Huachipato.

El nuevo refuerzo de Universidad de Chile

A falta de firma, Gonzalo Montes se convertirá en el segundo fichaje de los azules para 2025. Durante la última temporada jugó 39 partidos con Huachipato y alcanzó a anotar cuatro goles.