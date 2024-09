La U sufrió pero ganó. Esta vez, el equipo de Gustavo Álvarez logró darle la vuelta a un duro rival como Palestino, quienes aguantaron el 0 a 0 durante más de 90 minutos. Sin embargo, apareció nuevamente Leandro Fernández, quien cambió la historia a los 90+2′ para los azules.

El cuadro laico igualaba sin goles ante los árabes y, con eso, hipotecaba sus aspiraciones al título. Si bien seguían con 5 puntos sobre su escolta, Colo Colo, los albos aún cuentan con dos partidos pendientes que, de ganarlos, podrían haber pasado a Universidad de Chile en la tabla.

Pero eso finalmente no fue así, ya que en los 90+2′, Leandro Fernández apareció para batir a César Rigamonti y desatar la locura de los azules en el Estadio Nacional. Y como no, si este gol mantiene a los universitarios como sólidos líderes dependiendo de sí mismos.

BOLAVIP conversó sobre el triunfo azul con el periodista Rodrigo Herrera, quien aseguró que: “este fue un gol para el equipo que más lo buscó y lo hizo un jugador que siempre intentó ir ya para adelante como Fernández. Fue un gol que bien vale el título pensando que lo hizo en el minuto 90”.

El llamado de Rodrigo Herrera a Ricardo Gareca

Posteriormente, “Rod” continuó con sus halagos a Leandro Fernández: “Es un jugador distinto, acá en Chile los encaradores son los que escasean y Fernández es un tipo que tiene el arco entre ceja y ceja”.

“A veces es muy impetuoso, a veces muy personalista, pero acá, este gol no se va a olvidar. Si la U es campeona a fin de año, este gol no se va a olvidar“, complementó.

Rodrigo Herrera exige una chance en La Roja para Gabriel Castellón

Fue allí cuando reflexionó sobre el nivel de Gabriel Castellón, arquero que esta tarde logró batir un récord en la U superando a grandes del club como Johnny Herrera y Sergio “Superman” Vargas: “fue de las mejores jugadoras del partido. Castellón hoy día, por más que Gareca lo ignore, es un arquero que está en un muy buen nivel”.

“¿Cómo no va a ser uno de los tres? No puede ser que pase por fuera de Pinto Durán y no le abra la puerta”, sentenció.